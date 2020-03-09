2020/03/09 | 11:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكيم بذكرى ولادة الامام علي ( ع ) : ولادته الميمونة مدعاة للاخذ في مراجعة المنهج وتصحيح المسار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/09 | 11:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم بذكرى ولادة الامام علي ( ع ) : ولادته الميمونة مدعاة للاخذ في مراجعة المنهج وتصحيح المسار) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم بذكرى ولادة الامام علي ( ع ) : ولادته الميمونة مدعاة للاخذ في مراجعة المنهج وتصحيح المسار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).