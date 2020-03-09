2020/03/09 | 11:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جنايات ميسان: السجن 15 سنة و10 ملايين دينار غرامة لمتاجرين بالمخدرات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/09 | 11:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جنايات ميسان: السجن 15 سنة و10 ملايين دينار غرامة لمتاجرين بالمخدرات) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جنايات ميسان: السجن 15 سنة و10 ملايين دينار غرامة لمتاجرين بالمخدرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).