الإمارات.. الاتحاد للطيران تعلق جميع رحلاتها إلى السعودية

2020/03/09 | 11:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قامت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بتعليق جميع رحلاتها مؤقتا بين أبوظبي والمملكة العربية السعودية في ظل التعليمات الصادرة من الهيئة العامّة للطيران المدني في السعودية، للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كوفيد-19.وتشغل الشركة 12 رحلة يومياً بين أبوظبي والمملكة العربية السعودية.وألغت الشركة اليوم سبع رحلات بين […]

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