نائب يحمّل عادل عبد المهدي مسؤولية هدر ثروات العراق لصالح كردستان

2020/03/09 | 11:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..اكد عضو لجنة الطاقة النيابية، النائب جمال المحمداوي، ان تصريحات وزير الطاقة الامريكي دان بروليت بخصوص تصدير النفط من اقليم كردستان يثير تساؤلات كثيرة بهذا الشأن ، فيما حمّل رئيس الوزراء المستقيل مسؤولية المجاملات السياسية وهدر ثروات محافظات الوسط والجنوب لصالح كردستان وعدم تسديد مبالغ التصدير للحكومة الاتحادية.وقال المحمداوي في بيان تلقته المستقلة، […]

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