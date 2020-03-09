مباراة برشلونة ونابولي ستكون بدون جمهور بسبب كورونا

2020/03/09 | 11:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … رجح تقرير صحفي، اليوم الإثنين، أن تقام مباراة برشلونة ونابولي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، خلف أبواب مغلقة، كإجراء احترازي للحد من تفشي فيروس كورونا.ومن المقرر إقامة المباراة يوم 18 مارس/آذار الجاري، على ملعب كامب نو معقل برشلونة.وذكرت صحيفة “سبورت”، أن حكومة كتالونيا تريد لعب مباراة البارسا ونابولي […]

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