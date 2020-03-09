2020/03/09 | 11:37 - المصدر: الغد برس

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نجاة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك من محاولة اغتيال في الخ

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نجاة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك من محاولة اغتيال في الخرطوم

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