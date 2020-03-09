صالح يؤكد على وجوب التعاون بين العراق وإيران للحد من كورونا

2020/03/09 | 11:38 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس العراقي برهم صالح ، على وجوب التعاون بين العراق وإيران للحد من انتشار فيروس كورونا.وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية أنه “استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، في قصر السلام ببغداد، أمين المجلس الأعلى للأمن … Readmore

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