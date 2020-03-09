النزاهة : ضبط مدير محطة وقود حكومية لديه فروقات بالقياس في عدد من المضخات

2020/03/09 | 11:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن تمكُّن ملاكاتها في محافظة صلاح الدين من تنفيذ عملية ضبط بحق مدير محطة وقود حكومية، بعد أن ثبت وجود فروقات بالقياس في عدد من المضخات في المحطة.وقالت الدائرة في بيان تلقته المستقلة، إن “فريقاً ميدانياً من ملاكات مكتب تحقيق صلاح الدين التابع للهيئة، […]

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