البورصة تُغلق قاعة المستثمرين لغاية 21 آذار

2020/03/09 | 11:44 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قررت البورصة إغلاق قاعة المستثمرين لغاية 21 آذار الجاري وذلك امتثالا لقرارات خلية الأزمة.

وقالت البورصة في بيان لها، يوم الاثنين، تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنه "إمتثالا لقرارات خلية الأزمة ومن أجل الصحة والوقاية تقرر غلق قاعة المستثمرين إلى 21 آذار 2020 أو أي موعد لاحق تقرره الخلية".

ولفت البيان الى أن التداول يستمر "بالأوراق المالية عبر شبكة (التداول عن بعد عبر المنظومة الالكترونية) من محطات شركات الوساطة البالغ عددها 42 شركة وساطة".

وأكد البيان أن البورصة ستبقى تستقبل "المراجعين لمن لديه تنازل أو قسام شرعي أو معاملة قضائية تنفيذية مع مراعاة متطلبات الصحة العامة".

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