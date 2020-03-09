عبد الغني سلامه - سأتخلص من كل من لا يشبهني

2020/03/09 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الغني_سلامه مع بدء انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، فتحتُ حسابا على "فيسبوك" لأشرح على صفحتي أفكاري العظيمة، وآخر على "تويتر" للإعلان عن مواقفي الحاسمة من الأحداث، وآخر على "أنستغرام" لنشر صوري الجميلة..ولأني دائما على صواب، وأتمسك برأيي مهما كان الثمن، لا أقبل أن يتهمني أحد بالتورم الذاتي، أو بالغرور..صرتُ أقبل أي طلب صداقة، حتى امتلأت المساحة المخصصة لعدد الأصدقاء، ثم فاضت بالمتابعين..وكنتُ إذا قرأ......

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