اللواء الثاني في الحشد يباشر باتخاذ الإجراءات الوقائية ضد كورونا

2020/03/09 | 11:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشر اللواء الثاني في الحشد الشعبي، الاثنين، باتخاذ الإجراءات الوقائية ضد فايروس كورونا في كافة مقراته.وقال آمر اللواء الشيخ طاهر الخاقاني ان “الكوادر الطبية في اللواء باشرت باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فايروس كورونا”، لافتا الى ان “الإجراءات شملت عقد ندوات تعريفية بالتعاون مع مديرية صحة النجف الاشرف في كيفية الوقاية

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