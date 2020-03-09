تصديق اقوال 4 متهمين هددوا وابتزوا صاحب ’’زيونة مول’’ بحجة التبرع لعوائل الحشد الشعبي

2020/03/09 | 11:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم -بغداد

صدقت محكمة التحقيق المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، الإثنين (9 آذار202099، اقوال اربعة متهمين عن جريمة ابتزاز صاحب مول زيونة اضافة الى مواطنين ميسوري الحال واجبارهم على دفع مبالغ مالية لهم.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن " المتهمين الاربعة صدقت اقوالهم من قبل القاضي المختص بعدما اعترفوا بأنهم كانوا يدعون انتمائهم الى هيئة الحشد الشعبي، وان المبالغ التي تجمع توزع كتبرعات لعوائل شهداء الحشد الشعبي والى دعم العمليات العسكرية كشراء المواد الغذائية وغيرها، وفي حال عدم موافقتهم يتم استهدافهم عن طريق التهديد بالقتل او استهداف محل عملهم او منازلهم".

وأضاف البيان أن " عملية القاء القبض على المتهمين تمت من قبل مديرية امن هيئة الحشد الشعبي عن طريق شكوى تقدم بها المشتكي (صاحب مول زيونة) بعدما طلبوا منه دفع خمسة ملايين دينار شهرياً لدعم عوائل الشهداء والجرحى، مشيرا إلى أنه "بعد فترة حصل خلاف مع صاحب المول مطالبين منه دفع مبلغ ثلاثة مليارات دينار وفي حالة عدم الدفع سيتم استهداف المول وحرقه".

وتابع أن "المحكمة صدقت اقوالهم وفقا لأحكام المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".

بغداد اليوم- خاص

كشفت مديرية الموارد المائية في ديالى، الإثنين (9 آذار 2020)، عن امتلاء سد الوند قرب خانقين.

وقال مدير الموارد المائية في ديالى مهند المعموري في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن"" سد الوند قرب قضاء خانقين (100كم شمال شرق بعقوب

بغداد اليوم-صلاح الدين

كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة الاتحادية، الاحد (09 آذار 2020)، عن تمكُّن ملاكاتها في محافظة صلاح الدين من تنفيذ عملية ضبط بحق مدير محطة وقود حكومية، بعد ما ثبت وجود فروقات بالقياس في عدد من المضخات في المحطة.

وذكرت

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت دائرة عقارات الدولة، التابعة لوزارة المالية، الاثنين (09 آذار 2020)، توفير خمسة ملايين قطعة أرض سكنية، ستيتم توزيعها بين المواطنين في بغداد والمحافظات ، ضمن مبادرة السكن التي أعلنها مجلس الوزراء.

وقال مدير الدائرة، أحم

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