خبير أمني يعلن اختطاف مسؤول في الصحيفة العراقية الرسمية من قبل مسلحين

2020/03/09 | 11:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلن الخبير الأمني، هشام الهاشمي، الاثنين (09 آذار 2020)، اختطاف مسؤول صحف المحافظات في جريدة &quo...





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