مجلس القضاء في اقليم كوردستان يصدر توضيحا حول اغلاق المحاكم

2020/03/09 | 11:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفت مديرية الاعلام في مجلس القضاء في اقليم كوردستان يوم الاثنين اغلاق المحاكم بعد تسجيل اصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقالت المديرية في بيان اليوم انه وبعد نشر عدد من المواقع وصفحات على التواصل الاجتماعي خبرا يزعم تعليق الدوام في محاكم اقليم كوردستان نعلن ههنا ان هذا الخبر بعيد عن الصحة.

واضاف البيان ان مجلس القضاء قرر ولمنع الزخم في المحاكم وللحفاظ على سلامة المواطنين من الاصابة بفيروس كورونا عدم النظر وايقاف المعاملات التي تتعلق بمحاكم البدائة والمحاكم الشخصية (بإستثناء الدعوى)، والمعاملات المتعلقة بالمفقودات في محاكم التحقيق.

وتابع البيان ان الدوام في محاكم اقليم كوردستان طبيعي باستثناء تلك المعاملات المشار اليه اعلاه.

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