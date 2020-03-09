نجاة رئيس الوزراء السوداني من محاولة اغتيال

2020/03/09 | 11:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تداولت وسائل إعلام سودانية أنباء عن محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها رئيس وزراء البلاد، عبد الله حمدوك، اليوم الاثنين، باستخدام سيارة مفخخة استهدفت موكبه.

وذكرت وسائل الإعلام ، أن "محاولة الاغتيال التي نجا منها حمدوك استهدفت موكبه في العاصمة الخرطوم".

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن المحاولة، كما لم يتضح بعد إن كانت هناك أي أضرار نتجت عنها، سواء كانت بشرية أو مالدية.

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