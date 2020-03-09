2020/03/09 | 11:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جمال المحمداوي : تصريحات وزير الطاقة الامريكي تكشف عن مجاملات سياسية على حساب ثروات العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/09 | 11:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جمال المحمداوي : تصريحات وزير الطاقة الامريكي تكشف عن مجاملات سياسية على حساب ثروات العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جمال المحمداوي : تصريحات وزير الطاقة الامريكي تكشف عن مجاملات سياسية على حساب ثروات العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).