2020/03/09 | 11:53 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد قوات الشرطة الإتحادية الفريق الركن جعفر البطاط، الاثنين، عن تمكن قطعات الفرقة الثالثة وبعملية نوعية من العثور على حقل كبير للألغام يحتوي على 104 عبوات ناسفة محلية الصنع من مخلفات العصابات الإرهابية.وقال البطاط في بيان تلتقه وكالة صدى , ان “قوة مكونة من الفوج٣ اللواء١٢ الفرقة الثالثة تمكنت من الوصول الى الحقل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على حقل كبير للعبوات الناسفة بعملية أمنية في كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على حقل كبير للعبوات الناسفة بعملية أمنية في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).