عقوبات اميركية مرتقبة لمسؤولين عراقيين قمعوا الاحتجاجات

2020/03/09 | 11:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد أفادت صحيفة عربية، الاثنين، ان الأوساط السياسية والحكومية في العراق تترقب قائمة عقوبات أميركية جديدة بحق مسؤولين حكوميين وأمنيين وقياديين بارزين في الحشد الشعبي، متورطين بقمع الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.وذكرت "العربي الجديد" في تقرير لها نشر اليوم،انه على غرار عقوبات واشنطن التي فرضتها في كانون الأول الماضي، على شخصيات عراقية فان هناك عقوبات أخرى مرتقبة على جهات متورطة بقمع التظاهرات وارتكاب انتهاكات، حيث يأتي ذلك بعد أيام قليلة من تقرير قدمته المبعوثة الأممية الخاصة إلى العراق، جنين بلاسخارت، إلى مجلس الأمن الدولي، كإحاطة من المبعوثة الأممية بشأن الوضع في العراق.وأضاف التقرير ان "بلاسخارت أقرت في التقرير بعمليات تنكيل تمت بحق المتظاهرين وتحدثت عن خطف الناشطين، واستمرار عمليات القتل المفرط والتضييق على حرية الرأي والإعلام، متهمة فصائل مسلحة بأنها تهدد استقرار وبناء الدولة العراقية".ونقل عن مسؤول عراقي رفيع في مكتب الأمن الوطني، الذي يترأسه فالح الفياض، قوله إن "تقرير الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، عزز توقعات داخل بغداد مبنية على معلومات مسبقة، تفيد بقرب إعلان واشنطن عن قائمة بأسماء شخصيات حكومية وأمنية وأخرى ضمن فصائل الحشد الشعبي، تم وضعها على لائحة العقوبات، بصفتها متورطة بقمع التظاهرات"، مبينا أن "هذه العقوبات قد تطاول أيضا رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي".وتابع المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الحراك الأميركي تحديدا يدفع أيضا باتجاه أن تتبنى المحكمة الجنائية الدولية، إصدار لائحة اتهامات بحق المتورطين في الملف وتطالب بمحاكمتهم، فيما اتهمت قوى سياسية عراقية السفير الأميركي في بغداد، ماثيو تولر، بالوقوف وراء رفع تقارير من بغداد حول مجريات الاحتجاجات العراقية، بطابع لا يخلو من الاستهداف السياسي".وأوضح المسؤول العراقي ان "الاتهامات التي يتوقع أن تطاول أكثر من 20 شخصية عراقية، هي إعطاء أوامر استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، وإطلاق قنابل غاز مخصصة لأغراض قتالية خلال تفريق الاحتجاجات، وتنفيذ عمليات تعذيب وتكسير أطراف، وخطف ناشطين بهدف ترهيبهم ودفعهم إلى التخلي عن التظاهر، وحجب شبكة الإنترنت والتضييق على حرية الصحافة والإعلام، وحرمان العراقيين من حق الوصول للمعلومة، فضلا عن اتهامهم بانتهاكات أخرى، مثل الاعتقالات بدون غطاء قانوني لمواطنين عراقيين بحجة المشاركة في التظاهرات، وأيضا التلاعب بنتائج التحقيقات، وتهديد وترهيب شهود عيان في هذا الصدد وتغيير إفادات وحقائق".وبحسب المصدر فان "من بين أبرز الشخصيات المتوقع أن تتضمنها قائمة العقوبات، والذين تم اعتبارهم أصحاب مسؤولية كاملة عن إصدار أوامر مباشرة أفضت إلى سقوط ضحايا في بغداد وجنوب ووسط البلاد هم: محمد الهاشمي المعروف باسم أبو جهاد الهاشمي، مدير مكتب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، ومستشار شؤون الحشد الشعبي في رئاسة الوزراء والمسؤول عن أمن المنطقة الخضراء، الفريق تحسين عبد مطر العبودي المعروف باسم أبو منتظر الحسيني، بالإضافة إلى الناطق باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة، اللواء عبد الكريم خلف، ومسؤول فرقة الرد السريع في الشرطة الاتحادية ثامر محمد إسماعيل المعروف باسم أبو تراب، واللواء الركن جميل الشمري، واللواء الركن رشيد فيلح.فضلا عن قيادات وأسماء بارزة في الحشد الشعبي، مثل أبو زينب اللامي (حسين فالح اللامي)، وسلمان دفار، وأبو إيمان البهادلي، وحامد الجزائري، وأبو آلاء الولائي (هشام بنيان السراجي)، وعبد العزيز المحمداوي المعروف باسم الخال أو أبو فدك".ورجح أن يتم أيضا توجيه اتهام لعبدالمهدي في الملف نفسه، المتعلق بقمع التظاهرات، وارتكاب انتهاكات نفذت بعلم منه، بحق المتظاهرين.وفيما يتعلق بإمكانية وصول الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، أشار الخبير القانوني، طارق حرب، إلى ان "العراق ليس عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، لكن هذا لا يمنع رفع شكاوى لدى المحكمة بشأن قضايا تخصّ الشأن العراقي"، مبينا ان "قرارات هذه المحكمة، بناء على طلب أو شكوى من شخصيات أو جهات عراقية، قد يترتب عليها إجراءات وقرارات معينة".من جانبه، أفاد نائب عن تحالف "سائرون"، فضل عدم الكشف عن اسمه، ان العقوبات المرتقبة على شخصيات متهمة بقمع التظاهرات، قد تكون بعد تشكيل الحكومة الجديدة"، مؤكدا ان " الأميركيين اتخذوا قرارهم بشأن قائمة عقوبات جديدة، وهذه المعلومات كلها تنقل من خلال وسطاء أو مسؤولين عراقيين مقربين من واشنطن، وأغلب الاعتقاد أنها ستكون بعد تشكيل الحكومة لأن غالبية من تتهمهم الإدارة الأميركية يشغلون حاليا مناصب في الحكومة الحالية".فيما بين النائب باسم خشان، ان "هناك تخوف حقيقي لدى السلطات العراقية، من فرض عقوبات على الشخصيات المتورطة بعمليات قتل وقمع وخطف المتظاهرين"، مضيفا أنه "ربما الأيام المقبلة تشهد شمولهم بعقوبات أممية أيضا، ودعوات لمحاكم دولية، خصوصا أن هناك دعاوى كثيرة قدمت فعلا بحق الكثير من المتورطين في أوروبا والولايات المتحدة من قبل ناشطين وحقوقيين عراقيين".يذكر ان الممثلة الأممية الخاصة لدى العراق، جينين بلاسخارت، قدمت الأسبوع الماضي، إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي دعت خلالها البرلمان العراقي إلى إكمال تشريع قانون الانتخابات تمهيدا لإجراء انتخابات نزيهة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عقوبات اميركية مرتقبة لمسؤولين عراقيين قمعوا الاحتجاجات) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عقوبات اميركية مرتقبة لمسؤولين عراقيين قمعوا الاحتجاجات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).