مقتل واصابة قرابة 50 محتجا في حصيلة مصادمات الخلاني وسط بغداد

2020/03/09 | 11:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مفوضية حقوق الانان يوم الاثنين ان قرابة 50 محتجا سقطوا بين قتيل وجريح في حصيلة الصدامات التي اندلعت امس في ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد.

وقال عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي في بيان اليوم، إن :ثلاثة متظاهرين قُتلوا واصيب 44 متظاهرا آخر بجروح في المصادمات التي في ساحة الخلاني امس الاحد.

وكان ناشطون وشهود عيان قد افادوا يوم الاحد بتجدد المصدامات بين المحتجين والقوات الامنية قرب ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

وتشهد العاصمة بغداد والمناطق ذات الغالبية الشيعية في وسط وجنوب البلاد منذ اوائل شهر اكتوبر من عام 2019 احتجاجات تطالب بتنحي الاحزاب والقوى السياسية الحاكمة التي يتهمها المتظاهرون بالفساد والارتباط بجهات خارجية وكذلك اجراء انتخابات مبكرة.

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