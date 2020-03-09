إيطاليا الأولى عالميا بنسبة الوفيات بكورونا

2020/03/09 | 11:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / كشفت الإحصائيات الدولية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، أن إيطاليا باتت تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث نسبة المتوفين من العدد العام للإصابات، متجاوزة الصين وإيران في هذا المؤشر.وحتى مساء الأحد، سجلت في إيطاليا 7375 إصابة بالنوع الجديد لفيروس كورونا، بينها 366 حالة وفاة، ما يعني أن نسبة المتوفين جراء هذا التفشي تصل […]

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