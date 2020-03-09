التجارة: لدينا خزين استراتيجي من المواد الغذائية

2020/03/09 | 12:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة التجارة، أن لديها خزين استراتيجي من المواد الغذائية ،محذرة من الانجرار وراء الإشاعات التي تهدف إلى رفع الأسعار.

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