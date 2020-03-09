عادل عبد المهدي: أميركا تضغط على العراق لقطع علاقاته مع إيران

2020/03/09 | 12:05 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الاثنين، الولايات المتحدة الأميركية، متهما إياها بالضغط على العراق لـ”قطع” العلاقات مع إيران، فيما أشار إلى ان واشنطن جعلت الوضع في المنطقة اكثر تعقيدا بضغوطها على ايران والعراق.وقال عبد المهدي خلال استقباله أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني، علي شمخاني في بغداد، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء

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