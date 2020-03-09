2020/03/09 | 12:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، في قصر السلام ببغداد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت.وقال بيان لرئاسة الجمهورية تلقته المستقلة، إنه “جرى خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع العامة والحراك السلمي في البلاد، والتأكيد على دعم المنظمة الأممية لجهود تشكيل حكومة جديدة تعبر عن إرادة العراقيين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برهم صالح يستقبل بلاسخارت ويبحث معها الحراك السلمي في البلاد) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برهم صالح يستقبل بلاسخارت ويبحث معها الحراك السلمي في البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).