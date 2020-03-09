بعد حضور شمخاني لــ

2020/03/09 | 12:06 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

اعلن امس امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني، الاحد، استعداد ايران لمساعدة العراق في مكافحة فيروس كـورونا، في الوقت الذي سجلت فيه ايران 49 حالة وفاة و743 إصابة جديدة بالفايروس المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ونقلت وكالة الانباء الايرانية، عن شمخاني، خلال لقائه ف...

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