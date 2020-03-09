بالفيديو .. صحة الكرخ تخلي المصابين بفيروس

2020/03/09 | 12:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد صحة الكرخ تبدء بإخراج جميع المصابين بفايروس كورونا من مستشفى الفرات بعد التأكد من سلامتهم وخلوهم من الفايروس.

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