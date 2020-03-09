2020/03/09 | 12:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … رجح نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي ، أن تنتهي المدة الدستورية دون الاتفاق على مرشح لرئاسة الحكومة .وقال الاعرجي في تغريدة تابعتها “المستقلة” اليوم الاثنين ، “لقد تراجعت مفاوضات اختيار رئيس الوزراء إلى المربع الأول، وذلك بالعودة للبحث في آليات الترشيح”.وأضاف أن “هذا يضعنا أمام احتمالية انتهاء المدة الدستورية دون […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعرجي : ستنتهي المدة الدستورية دون الاتفاق على مرشح لرئاسة الحكومة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعرجي : ستنتهي المدة الدستورية دون الاتفاق على مرشح لرئاسة الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).