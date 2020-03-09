تشكيل العتبة العلوية التابع للحشد يعقد اجتماعا تمهيدا لاستلام واجب القطعات العسكرية غرب كربلاء

2020/03/09 | 12:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت قيادة تشكيل العتبة العلوية المقدسة التابع للحشد الشعبي، الاثنين، اجتماعا استعدادا لاستلام واجبات تعزيز القطعات العسكرية غرب كربلاء.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، قيادة تشكيل العتبة العلوية المقدسة عقدت اجتماعاً موسعاً برئاسة السيد آمر التشكيل عباس منهل أبو طبيخ بحضور السادة الآمرين و مسؤولي الأقسام.وأضاف ان، الاجتماع جاء تمهيدا

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