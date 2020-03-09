بنزيما يدخل تأريخ عظماء الليغا

2020/03/09 | 12:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح مهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، في معادلة نجم برشلونة السابق صامويل إيتو، في بطولة الدوري الإسباني، في ليلة خسارة “الملكي” أمام ريال بيتيس 1-2، على ملعب بينيتو فيامارين.وسجل بنزيما هدف التعادل لريال مدريد أمام ريال بيتيس من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول.ووفقاً لحساب

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