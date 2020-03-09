وزير سابق يطالب بعدم إخافة الموظفين بعد الهبوط الحاد بأسعار النفط ويدعو لتلافي تقشف حكومة العبادي

2020/03/09 | 12:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

طالب وزير الموارد المائة الأسبق، محسن الشمري، الأحد (9 آذار 2020) بعدم إخافة الموظفين بعد الهبوط الحاد بأسعار النفط، فيما دعا لتلافي تقشف حكومة رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي.

وقال الشمري، في بيان، أن "المؤسسات المالية العالمية والاقتصادية تحرص على بقاء سعر برميل النفط بين (50-70) دولار كأسعار عادلة للمنتجين والمستهلكين والنزول المفاجئ هذا لن يستمر طويلا، وهذا التقرير تم تسليمه مباشرة الى العبادي في الانهيار المشابه نهاية 2015؛ لكنه ذهب بإجراءات تقشف طويلة المدى بدلًا من استرجاع اموال الشعب المسروقة بمحاسبة الفاسدين والمقصرين، حيث تغطي هذه الاموال الضخمة وتُعالج ازمة الموازنة لعشر سنوات قادمة".

وأكمل: "على الحكومة والبرلمان الان ان لا يقعوا في نفس الخطأ السابق ولا يرعبوا الشعب وبالخصوص الموظفين؛ فالعراقي نال ما نال من سوء ادارة شؤونه من قبل حكومات تفتقد الى الرؤية الاستراتيجية في معالجة الشأن العام".

شهدت أسعار النفط، فجر الإثنين (09 آذار 2020) هبوطاً حاداً تجاوز الـ 20% من أسعار السائل ليوم أمس، بعد أن قررت السعودية تخفيض السعر، إثر فشل محادثاتها لخفض الانتاج مع روسيا.

وبلغ الهبوط الحاد، لأسعار العقود الآجلة للنفط أكثر من 20 في المئة، إلى أدنى مستوى لها منذ 2016، أمس الأحد، بعد أن خفضت السعودية السعر الرسمي لبيع نفطها الخام، فيما يشير إلى بداية حرب أسعار، عقب إخفاق محادثات أوبك مع روسيا في التوصل لاتفاق بشأن خفض الإنتاج.

بغداد اليوم- ديالى

رأى عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، كاطع الركابي، الاثنين (9 آذار 2020) أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستوقع اتفاق سلام مع تنظيم داعش الارهابي في هذا التوقيت.

وقال الركابي، وهو عضو بائتلاف دولة القانون، في حديث لـ

بغداد اليوم-بغداد

أبدى النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، الإثنين (09 آذار، 2020) استغرابه مما قالته ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، جنين بلاسخارت، حول العراق في مجلس الأمن، وعدَّ إحاطتها ’’غير موضوعية’’.

وقال

بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس الجمهورية، برهم صالح، الاثنين (09 آذار 2020)، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، جينين بلاسخارت في العراق، تشكيل الحكومة الجديدة، وإسناد العراق لمواجهة فايروس "كورونا".

وقال مكتب رئاسة الجمهورية

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