حقوق الانسان: 3 شهداء من المتظاهرين و44 مصاباً في مصادمات ساحة الخلاني يوم أمس

2020/03/09 | 12:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلن عضو مفوضية حقوق الإنسان، فاضل الغراوي، الإثنين (9 آذار2020)، استشهاد ثلاثة من المتظاهرين وإصابة 44 آخرين جراء مصادمات وقعت يوم أمس في ساحة الخلاني، وسط بغداد.

وقال الغراوي في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إن "المصادمات التي جرت يوم أمس في ساحة الخلاني وسط بغداد، بين القوات الأمنية والمتظاهرين، أسفرت عن استشهاد ثلاثة من المتظاهرين وإصابة 44 غيرهم بجروح".

وتشهد ساحتا الخلاني والوثبة والمنطقة القريبتان من جسر السنك، مناوشات بين القوات الأمنية والمتظاهرين، يستخدم فيها بنادق الصيد، والحجارة، وتسفر عن جرح عدة أشخاص من المتظاهرين والقوات الأمنية بشكل يومي.

وشهدت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية تظاهرات واسعة في الأول من تشرين الأول، ثم توقفت لتنطلق من جديد في 25 أكتوبر 2019، للمطالبة بإصلاح النظام السياسي وتوفير فرص العمل والقضاء على الفساد، حيث سقط في التظاهرات مئات الشهداء والألاف الجرحى في ساحات الاحتجاجات التي من مستمرة في تظاهراتها حتى اليوم.

بغداد اليوم- خاص

كشفت مديرية الموارد المائية في ديالى، الإثنين (9 آذار 2020)، عن امتلاء سد الوند قرب خانقين.

وقال مدير الموارد المائية في ديالى مهند المعموري في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن"" سد الوند قرب قضاء خانقين (100كم شمال شرق بعقوب

بغداد اليوم -بغداد

صدقت محكمة التحقيق المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، الإثنين (9 آذار202099، اقوال اربعة متهمين عن جريمة ابتزاز صاحب مول زيونة اضافة الى مواطنين ميسوري الحال واجبارهم على دفع مبالغ مالية لهم.

وقال مجلس ا

بغداد اليوم-صلاح الدين

كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة الاتحادية، الاحد (09 آذار 2020)، عن تمكُّن ملاكاتها في محافظة صلاح الدين من تنفيذ عملية ضبط بحق مدير محطة وقود حكومية، بعد ما ثبت وجود فروقات بالقياس في عدد من المضخات في المحطة.

وذكرت

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