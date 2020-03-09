إبن سلمان وصدام.. البداية والنهاية

2020/03/09 | 12:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما سألت مقدمة برنامج "ستون دقيقة" على شبكة "سي بي أس" الامريكية نورا أودونيل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن الذي سيحول بينه وبين حكم المملكة ل...

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