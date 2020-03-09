أخذ الهاتف معك إلى الحمام يهدّدك بكورونا

2020/03/09 | 12:24 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غسل اليدين بالماء والصابون أمر بالغ الأهمية في تجنب العدوى بكورونا، لكن عند حمل الهاتف معك إلى المرحاض قد يلغى مفعول الوقاية، كونه يعيد البكتيريا القديمة إلى اليدين، وفقاً للبروفيسور ويليام كيفيل من جامعة ساوثهامبتون البريطانية.وقال البروفيسور ويليام كيفيل: “يمكن أن تغسل يديك بعد المرحاض، ولكن إذا لمست شاشة هاتفك ثم لمست وجهك، فهذا

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