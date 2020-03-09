امن الحشد الشعبي يعتقل أربعة اشخاص يشكلون عصابة ابتزت صاحب مول زيونة في بغداد

2020/03/09 | 12:24 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت قوة من مديرية الامن في هيئة الحشد الشعبي، الاثنين، اربعة اشخاص يشكلون عصابة ابتزت صاحب مول زيونة اضافة الى مواطنين ميسوري الحال واجبارهم على دفع مبالغ مالية لهم.وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء في بيان تلقته وكالة صدى , إن “المتهمين الاربعة صدقت اقوالهم من قبل القاضي المختص بعدما اعترفوا بانهم كانوا يدعون انتماءهم

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