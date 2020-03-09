2020/03/09 | 12:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحصى صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة عدد المشاريع المنفذة في الأنبار لعام 2019، فيما أشار إلى أن مشاريع جديدة ستتم المباشرة بها بعد إقرار قانون الموازنة العامة للعام الحالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صندوق الإعمار يحصي المشاريع المنجزة والمنتظر تنفيذها في الأنبار) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صندوق الإعمار يحصي المشاريع المنجزة والمنتظر تنفيذها في الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).