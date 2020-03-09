المثنى تعطل الدوام بقضاء الخضر وتمنح الموظفين راتباً كاملًا

2020/03/09 | 12:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر محافظ المثنى أحمد منفي غلق جميع دوائر الدولة في قضاء الخضر باستثناء االدوائر الأمنية والصحية للحد من انتشار فايروس كورونا في المحافظة.

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