لماذا رفض الحلبوسي تعيين عضو بمفوضية الانتخابات بالتربية ولم يعترض على تعيين عضو اخر بالتجارة

2020/03/09 | 12:33 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز..



كشف مصدر مطلع، ان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي رفض تعيين عضو بمفوضية الانتخابات في وزارة التربية ولم يعترض عل...

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