انهيار أسعار النفط يمهد لانخفاض رواتب الموظفين.. خبير يوضح

2020/03/09 | 12:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد افتتحت أسعار النفط جلسة اليوم الاثنين على خسائر حادة ونسبة تراجع لم يسجلها في تاريخيه، حيث أوضح خبراء عراقيون أن هذا الهبوط المدوّي في أسعار النفط سيضرب رواتب الموظفين العراقيين.وقال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في تدوينة على موقع فيسبوك، إن “حرب الاسعار تستعر وسقوط حر لأسعار النفط، خام برنت يهوي الى […]

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