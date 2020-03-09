مصدر طبي : الفحوصات المختبرية تؤكد اصابة 10 نواب بـ فايروس كورونا

2020/03/09 | 12:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..نقلت وكالة ” سبوتنك” الروسية عن مصدر طبي عراقي، ، تاكيده إصابة 10 نواب عراقيين، بفيروس كورونا المستجد.وأوضح المصدر الذي تحفظ الكشف عن اسمه لـ”سبوتنيك”، أن نتائج فحوصات مختبرية أجريت في مختبر الصحة المركزي، في العاصمة بغداد، جاءت موجبة بإصابة 10 أعضاء من مجلس النواب العراقي، بفيروس كورونا.ورجح نائب من البرلمان […]

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