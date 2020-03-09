2020/03/09 | 12:39 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعليق العمل بقنصلية الخارجية العراقية لغاية 21 آذار الحالي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/09 | 12:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعليق العمل بقنصلية الخارجية العراقية لغاية 21 آذار الحالي) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعليق العمل بقنصلية الخارجية العراقية لغاية 21 آذار الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).