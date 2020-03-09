اجتماع جديد لبحث إلغاء الكالتشيو الايطالي بسبب كورونا

2020/03/09 | 12:39 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

يواجه الدوري الإيطالي خطر الإلغاء هذا الموسم، بسبب تفشي فيروس كورونا الذي ضرب البلاد، وتأجلت على إثره العديد من المباريات.

وكانت مباريات الجولة الـ26 قد تأجلت قبل أن تُلعب أمس الأحد، إلا أنها شهدت حالة من التخبط بعدما تأجلت مباراة بارما وسبال لمدة 45 دقيقة حيث لم يقرر المسؤولون بعد ما إذا كانوا سيستمرون في اللعب أم لا.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن "الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اتخذ قرارًا في نهاية المطاف بلعب جميع مباريات أمس كما هو مخطط"، مشيرًا إلى أنه "رغم ذلك سيكون هناك اجتماع غدًا الثلاثاء لتقييم الوضع".

وأوضح أن "الاتجاه الأقرب هو تعليق بطولة الدوري، بسبب الصعوبات المتوقع مواجهتها في الفترة المقبلة، حيث سيكون من الصعب لعب جميع مباريات البطولة قبل انطلاق يورو 2020 في الصيف المقبل".

وكانت رابطة اللاعبين الإيطاليين، قد طالبت بإيقاف بطولة الدوري هذا الموسم، للحفاظ على سلامة اللاعبين من فيروس كورونا.

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