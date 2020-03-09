الأوراق المالية توقف تواجد المستثمرين في قاعة السوق

2020/03/09 | 12:39 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قرر سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الاثنين، إيقاف تواجد المستثمرين في قاعة السوق امتثالا لقرار خلية الأزمة الصحية.

وقال السوق في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "قرر إيقاف تواجد المستثمرين في قاعة السوق جاء امتثالا لقرار خلية الأزمة الصحية منع التجمع في الاماكن العامة، لغاية 21 آذار الجاري أو أي يوم لاحق تقرره خلية الأزمة".

وأكد ان "السوق يستقبل المراجعين شرط التزامهم بمتطلبات الصحة العامة".

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