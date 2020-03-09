نجاة رئيس الوزراء السوداني من محاولة اغتيال في الخرطوم 

2020/03/09 | 12:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخرطوم-(أ ف ب) – نجا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الاثنين من اعتداء عبر تفجير عند مرور موكبه في العاصمة السودانية كما أعلن مدير مكتبه علي بخيت.وكتب بخيت على فيسبوك أن انفجارا وقع عند مرور سيارة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لكن لم يصب أحد.

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