2020/03/09 | 12:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:صلاح المعموري الكثير ممن استغل قضية الامام المهدي (عج ) لمصالح دنيوية سرعان ما انفضح وانكشف امره عندما وظف هذه القضية لتضليل الناس وخداعهم من اجل السلطة والسرقة وهذا التاريخ...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتدى الصدر مهدي التنظيم المنتظر.. راعي اليباب) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتدى الصدر مهدي التنظيم المنتظر.. راعي اليباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).