التحالف مع الشيطان

2020/03/09 | 12:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: اياد السماوي في كثير من الأحيان يعبّر بعض الزعماء والقادة السياسيين عن استعدادهم للتحالف مع الشيطان من أجل مصالح بلادهم العليا ..وهذا التعبير المجازي يراد منه توضيح أنّ...أكمل القراءة ←

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