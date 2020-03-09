بالصور.. مصرع 13 شخصا بحادث سير في المثنى

2020/03/09 | 12:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفادت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، بمصرع 13 شخصا بحادث سير على طريق المثنى ـ ذي قار.

وذكرت المديرية، في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "حادثا وقع اليوم، جراء تصادم صهريجين محملين بمادة النفط الاسود مع عجلة نوع (بهبهان) على الطريق السريع مثنى ناصرية".

وأضافت، أن "الحادث أدى إلى اندلاع حريق ومصرع سائقي الصهريجين وجميع ركاب الـ(بهبهان) وهم ١١ راكباً".

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