تصديق اقوال متهمين ابتزوا صاحب مول ومواطنين اثرياء في بغداد

2020/03/09 | 12:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

صدقت محكمة التحقيق المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، اليوم الاثنين، اقوال اربعة متهمين عن جريمة ابتزاز صاحب مول زيونة اضافة الى مواطنين ميسوري الحال واجبارهم على دفع مبالغ مالية لهم.

وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "المتهمين الاربعة صدقت اقوالهم من قبل القاضي المختص بعدما اعترفوا بانهم كانوا يدعون انتمائهم الى هيئة الحشد الشعبي، وان المبالغ التي تجمع توزع كتبرعات لعوائل شهداء الحشد الشعبي والى دعم العمليات العسكرية كشراء المواد الغذائية وغيرها، وفي حال عدم موافقتهم يتم استهدافهم عن طريق التهديد بالقتل او استهداف محل عملهم او منازلهم".

وأضاف أن "عملية القاء القبض على المتهمين تمت من قبل مديرية امن هيئة الحشد الشعبي عن طريق شكوى تقدم بها المشتكي (صاحب مول زيونة) بعدما طلبوا منه دفع خمسة ملايين دينار شهرياً لدعم عوائل الشهداء والجرحى".

واشار إلى أنه "بعد فترة حصل خلاف مع صاحب المول مطالبين منه دفع مبلغ ثلاثة مليارات دينار وفي حالة عدم الدفع سيتم استهداف المول وحرقه".

وتابع أن "المحكمة صدقت اقوالهم وفقا لاحكام المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الارهاب".

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