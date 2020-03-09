2020/03/09 | 12:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أكد ممثل وزارة الصحة الكويتية، أن إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 65 حالة، بعد تسجيل 3 حالات جديدة مصابة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأضاف ممثل وزارة الصحة في الكويت خلال مؤتمر صحفي، للكشف عن آخر المستجدات الخاصة بانتشار فيروس كورونا، أنه تم فحص أكثر من 5 آلاف شخص خلال الفترة الماضية للكشف عن فيروس كورونا، لافتا إلى أنه يوجد 906 أشخاص داخل الحجر الصحي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكويت..ارتفاع إلاصابات بفيروس " كورونا " لـ65 والخاضعون للحجر 906) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكويت..ارتفاع إلاصابات بفيروس " كورونا " لـ65 والخاضعون للحجر 906) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).