2020/03/09 | 12:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار لقي 13 شخصا، مصرعهم اليوم الاثنين، بحادث سير بين محافظة المثنى ومدينة الناصرية، وتدخلت فرق الدفاع المدني لانتشال الجثث واخماد الحريق.وقال مراسل "كلكامش برس" إن حادثا مروعا نجم عن تصادم صهريجين محملين بالنفط وعجلة نوع بهبهان تحمل 11 راكبا على الطريق السريع الرابط بين محافظة المثنى ومدينة الناصرية.وأضاف المراسل، أن الحادث اسفر عن مقتل الركاب الـ11 إضافة الى سائقي الصهريجين، ولم ينجو من الحادث احد، وفيما وصلت فرق الدفاع المدني واخدمت الحريق انتشلت الجثث وحولتها الى دائرة الطب العدلي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. مصرع وإصابة 13 شخصا بحادث سير بين الناصرية والمثنى) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. مصرع وإصابة 13 شخصا بحادث سير بين الناصرية والمثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).