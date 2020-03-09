رئيس دولة يعزل نفسه بسبب كورونا.. من هو؟

2020/03/09 | 12:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قام الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، بفرض حجر صحي على نفسه كتدبير وقائي من كورونا.وعلق الرئيس البرتغالي، أي نشاط عام له في البرتغال والخارج لمدة أسبوعين.وجاءت هذه الاجراءات بسبب احتكاكه بتلاميذ مدرسة شمال البرتغال، أغلقت لاحقا بعدما ظهرت فيها إصابة بفيروس كورونا، ليكون بذلك أول رئيس بالعالم يعزل نفسه […]

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