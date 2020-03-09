وكالة الطاقة الدولية: الطلب على النفط سيواجه أول تراجع منذ 2009 في العام الحالي

2020/03/09 | 12:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي على النفط من المتوقع أن يتراجع في 2020 لأول مرة منذ أكثر من عقد مع توقف النشاط الاقتصادي العالمي بسبب فيروس كورونا.

وجاء التعديل الهبوطي الحاد في توقعات الطلب حيث انخفضت أسعار النفط بأكثر من الربع والذي يعتبر أكبر انخفاض في يوم واحد منذ 29 عامًا بعد أن أشعلت المملكة العربية السعودية حرب أسعار النفط في السوق.

وقالت الوكالة إنها تتوقع أن يبلغ الطلب على النفط 99.9 مليون برميل يوميًا في عام 2020 ، مما يخفض توقعاتها السنوية بنحو مليون برميل يوميًا ويشير إلى تقلص قدره 90 ألف برميل يوميًا ، وهي المرة الأولى التي ينخفض فيها الطلب منذ عام 2009.

ومع ذلك، وفي أعقاب صدمة الطلب في عام 2020 ، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع استهلاك النفط بقوة وأن يرتفع بمقدار 2.1 مليون برميل في عام 2021.

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